Сегодня в Баку завершается турнир «Большого шлема» по дзюдо. В последний день соревнований у Азербайджана будет шанс на одно золото и две бронзы.

В финал пробился Зелим Коцоев (100 кг). Он поочередно одолел соперников из Чили, Турции, Украины и Венгрии. В схватке за золото Коцоев встретится с сербом Александром Куколи.

Именно сербский дзюдоист выбил в четвертьфинале Аслана Мирзоева, который до этого победил соперников из Испании и Монголии. В этом же весе Эльмар Гасымов и Гусейн Дадашов проиграли в первых же поединках.

В категории до 90 кг Мамедали Мехтиев поборется за бронзу. Он одолел дзюдоистов из Австрии и Узбекистана, но в четвертьфинале проиграл сербу. После этого в утешительной схватке Мехтиев победил другого нашего спортсмена – Мурада Фатиева. И теперь он встретится в бронзовом поединке с грузином Лукой Майсурадзе.

Фатиев до поражения от Мамедали победил соперников из Таджикистана и Израиля, но уступил в четвертьфинале итальянцу. В этом же весе Нихад Шихализаде проиграл на старте будущему финалисту Майсурадзе. Ибрагим Агакишиев также стартовал с поражения.

В категории свыше 100 кг Джамал Гамзатханов дошел до полуфинала. Он победил соперников из Чили, Грузии и Казахстана, однако затем оказался слабее узбека Алишера Юсупова. В схватке за бронзу Гамзатханов поборется с венгром Ричардом Сипошем.

Здесь же Ибрагимхалил Омаров, Кенан Насибов и Тогрул Салманов проиграли уже на старте.

Напомним, в первые два дня соревнований золотые медали в составе сборной Азербайджана завоевали Балабей Агаев (60 кг), Хидаят Гейдаров (73 кг) и Саид Моллаеи (81 кг). Бронза у Кярамята Гусейнова (60 кг) и Орхана Сафарова (66 кг).

Всего в турнире «Большого шлема» в Баку приняли участие 366 спортсменов из 61 страны.