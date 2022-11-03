Путин в разговоре с Макроном говорил о Хиросиме

В ходе последнего разговора президентов Франции и России Эммануэля Макрона и Владимира Путина последний использовал фразу «Хиросима показала, что не обязательно атаковать крупные города, чтобы победить в войне», пишет Daily Mail.

«Макрон был явно встревожен. Это звучало как очень тяжелый намек на то, что Путин может взорвать тактическое ядерное оружие на востоке Украины, оставив при этом нетронутым Киев. Похоже, в этом и заключалась суть его замечаний», - говорится в публикации.

Источник во французском правительстве сообщил: «Два президента, несомненно, обсуждали риск применения ядерного оружия. Путин хочет донести до людей, что рассматриваются все варианты в соответствии с российской доктриной, касающейся ядерного оружия».