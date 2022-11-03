Премьер-лига: «Сабах» опередил «Карабах». Надолго ли?

Занимающий 2-е место «Сабах» играл в гостях у «Сабаила» и одержал победу со счетом 2:0. Джейхун Нуриев на 36-й минуте и Алексей Кащук на 47-й забили по голу и принесли команде Мурада Мусаева 3 очка.

«Сабах» поднялся на 1-е место, но лидерство, скорее всего, временное. В 19:00 начнется матч «Карабах» – «Кяпяз», и чемпион, занимающий первую строчку по потерянным очкам, весьма вероятно, вернет себе лидерство и по набранным.

Напомним, в первых трех матчах тура были зафиксированы следующие результаты: «Туран-Товуз» – «Шамахы» - 1:3, «Габала» – «Зиря» - 1:0, «Сумгаит» – «Нефтчи» - 2:2.

Турнирное положение:

1. «Сабах» - 34 очка (13 матчей)

2. «Карабах» - 33 (11)

3. «Нефтчи» - 26 (13)

4. «Габала» - 20 (13)

5. «Зиря» - 19 (13)

6. «Туран-Товуз» - 15 (12)

7. «Сабаил» - 10 (13)

8. «Кяпяз» - 8 (12)

9. «Шамахы» - 7 (13)

10. «Сумгаит» - 5 (13).