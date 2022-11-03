Какие улицы перекроют в День Победы?

По случаю Дня Победы 8 ноября с 08:00 утра до 13:00 дня запланировано шествие в сопровождении военного оркестра по маршруту следования по различным улицам и проспектам Баку, сообщили в МВД.

Было отмечено, что для проведения мероприятий запланированы следующие маршруты: первый маршрут – в направлении Дворца Гейдара Алиева, проспекта Бюльбюля, Киноцентра «Низами», проспекта Нефтчиляр, площади Азадлыг, второй маршрут – в направлении Аллеи шехидов, комплекса «Пламенные башни», станции метро «Ичеришехер», улицы Истиглалиет, круга Азнефть, памятника Бахраму Гуру и третий маршрут – в направлении парка Гусейна Джавида, проспекта Гусейна Джавида, проспекта Парламента, Аллеи шехидов.

В МВД указали, что в указанные часы дороги будут перекрыты.