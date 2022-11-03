Аллахшукюр Пашазаде встретился с Папой Римским
Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде принял участие в совместном заседании Высшего совета по исламским делам Бахрейна, Совета мусульманских старейшин мира и Римской католической церкви, состоявшемся в рамках «Бахрейнского диалогового форума» в Манаме под покровительством короля Бахрейна Хамада бин Иса Аль Халифы. Об этом сообщают местные СМИ.
В рамках Бахрейнского форума Пашазаде провел двусторонние встречи с Папой Римским Франциском, шейхом Аль-Азхара Ахмадом аль-Тайибом, из высших представителей Ватикана с госсекретарем кардиналом Пьетро Паролином, президентом Папского совета по межрелигиозному диалогу кардиналом Мигелем Анхелем Аюсо, архиепископом Эдгаром Пенья Парра, архиепископом Полом Ричардом Галлахером, Патриархом Константинопольским Варфоломеем, Верховным представителем Альянса цивилизаций ООН Мигелем Анхелем Моратиносом и другими религиозными деятелями.