Россияне увеличили ВВП Армении в 10 раз
Переехавшие в Армению россияне привезли с собой столько денег, что ВВП страны вырос в 10 раз, а инфляция – с 4 до 10%, пишут армянские СМИ.
Как сообщили в Миграционной службе Армении, с начала года и по состоянию на конец октября в республику въехали более 786 тыс. россиян, вернулись в Россию 744 тыс. Таким образом, в стране остались более 40 тыс. релоцировавшихся в этом году граждан России, что в 2,5 раза больше, чем за весь прошлый год, когда в Армении остались чуть более 16 тыс. россиян.