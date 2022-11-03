По его словам, перед отправкой в Украину командир батальона обещал мобилизованным, что их привезут в район Сватово, где они будут проходить службу в так называемой «территориальной обороне» в 15 км от линии фронта. Однако же на самом деле военных в ночь с 1 на 2 ноября доставили непосредственно на линию фронта и приказали удерживать линию обороны.

При этом мобилизованный россиянин отмечает, что у батальона не было никакого оснащения, в наличии имелось всего лишь три лопаты. Мобилизованные окопались, как смогли, а ближе к утру начался массированный обстрел. Украинские военные применили против противника ствольную и реактивную артиллерию, а также минометы. В перерывах между обстрелами россияне пытались вновь окопаться, но они тут же вычислялись коптерами. При этом командование батальона оставило линию фронта сразу после начала обстрела. В итоге из 570 человек в батальоне выжить удалось только 41, из которых 12 были ранены, заявил Агафонов.

Агафонов добавил, что на передний край бросают именно мобилизованных, тогда как контрактники и добровольцы располагаются на третьей линии. Российские контрактники воевать не хотят, поэтому бреши в обороне закрывают за счет мобилизованных, уточнил он.