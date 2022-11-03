Трагедия русского батальона: 500 мобилизованных стали пушечным мясом для украинцев новые подробности
Украинской армией вблизи населенного пункта Макеевка Сватовского района Луганской области разбит батальон мобилизованных россиян, потери российской стороны составляют более 500 человек. Об этом российским СМИ рассказал один из выживших российских военных Алексей Агафонов.
По его словам, перед отправкой в Украину командир батальона обещал мобилизованным, что их привезут в район Сватово, где они будут проходить службу в так называемой «территориальной обороне» в 15 км от линии фронта. Однако же на самом деле военных в ночь с 1 на 2 ноября доставили непосредственно на линию фронта и приказали удерживать линию обороны.
При этом мобилизованный россиянин отмечает, что у батальона не было никакого оснащения, в наличии имелось всего лишь три лопаты. Мобилизованные окопались, как смогли, а ближе к утру начался массированный обстрел. Украинские военные применили против противника ствольную и реактивную артиллерию, а также минометы. В перерывах между обстрелами россияне пытались вновь окопаться, но они тут же вычислялись коптерами. При этом командование батальона оставило линию фронта сразу после начала обстрела. В итоге из 570 человек в батальоне выжить удалось только 41, из которых 12 были ранены, заявил Агафонов.
Агафонов добавил, что на передний край бросают именно мобилизованных, тогда как контрактники и добровольцы располагаются на третьей линии. Российские контрактники воевать не хотят, поэтому бреши в обороне закрывают за счет мобилизованных, уточнил он.
Супруга другого выжившего мобилизованного рассказала, что ее муж и еще несколько уцелевших россиян добрались до Сватово, где сейчас укрываются. Командование их бросило.
Еще одно российское издание пишет, что часть мобилизованных, отказавшихся воевать под Сватово, вынудили вернуться на передовую. «Мужчинам угрожали трибуналом, их вывозили в лес и намекали на то, что убьют, не выдавали еду и воду», - говорится в сообщении. Остальные 18 мобилизованных, которые написали рапорты об отказе воевать без надлежащей подготовки, могут сейчас содержаться в СИЗО на территории подконтрольного «ЛНР» села Зайцево. Их родственники рассказывают, что у мужчин забрали оружие и бронежилеты, связи с ними нет.