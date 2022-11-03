Шольц очертил красные линии для России видео
Канцлер Германии Олаф Шольц потребовал от России заявить, что она не применит ядерное оружие, сообщают зарубежные СМИ.
«Мы не обманываем себя: Россия была и остается великой военной державой. И у России есть ядерное оружие. Но именно поэтому очень и очень важно, чтобы мы сказали: «Это недопустимо, недопустимо применение ядерного оружия в этом конфликте». Это та линия, которую нельзя переходить», - предупредил канцлер ФРГ.
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