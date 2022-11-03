Сербия обещает продолжать бороться за Косово
Сербия продолжает твердо стоять на своей позиции и не признает одностороннюю сецессию Косова, заявил первый вице-премьер, глава МИД Сербии Ивица Дачич.
«Если я хорошо понимаю сербский народ и граждан Сербии, мы и далее твердо стоим на нашей позиции, когда речь идет о Косове и Метохии. Мы не признали одностороннюю сецессию, и мы будем бороться всеми своими силами за наши легитимные права, как и за международное право в целом. Мы не поддержали ни один сепаратизм в мире, всегда голосовали одинаково», – подчеркнул Дачич.