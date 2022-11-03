Среди российских солдат в Беларуси распространяются заболевания

На территорию Беларуси продолжают перебрасывать подразделения Вооруженных сил РФ, преимущественно состоящие из так называемых частично мобилизованных, однако среди них наблюдается массовая вспышка заболеваемости, сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Как отмечает украинская разведка, главная задача этого мобилизованного контингента – подготовка материальной базы и мест размещения оккупационных войск. Однако сами мобилизованные живут в неприспособленных антисанитарных условиях, преимущественно в полевых палатках. Поэтому среди них сегодня отмечается масштабная вспышка различных заболеваний, в основном болезней дыхательных путей – бронхит, ангина, пневмония, обострение астмы. Кроме того, вспышку инфекций желудочно-кишечного тракта связывают с несоблюдением элементарных требований для военных лагерей относительно гигиены, качественного питания и медицинского обеспечения.

«В настоящее время масштабы заболеваний таковы, что белорусские медики не способны справиться с ними. Оккупанты вынуждены в срочном порядке отправлять в Беларусь военных и мобилизованных медиков из РФ», - говорится в сообщении ГУР.

Также на полигонах растет напряженность между военными России и Беларуси. Россияне пренебрежительно относятся к белорусским солдатам, а военная полиция со стороны Беларуси не может сдерживать противоправное поведение россиян.

«В докладных записках, которые подаются старшими офицерами Вооруженных сил Беларуси на основе жалоб своих рядовых военнослужащих, указывается на пренебрежительные высказывания и поведение россиян в отношении белорусов. В частности, с использованием унижений на основе этнических характеристик. Количество прецедентов быстро растет, что приводит к неконтролируемой напряженности», - констатируют данные ГУР.