NY Times: Русские пытаются вмешаться в выборы в США
Эксперты США в области цифровой безопасности заявили о том, что Россия якобы пытается вмешаться в промежуточные выборы в конгресс, которые запланированы на 8 ноября 2022 года, сообщает The New York Times.
«Исследователи выявили серию российских информационных операций по влиянию на американские выборы и для возможного ослабления поддержки Украины», - сказано в сообщении.
Собеседники издания выразили мнение, что информационных операций, которые сейчас проводит Россия в социальных сетях, «значительно меньше», чем во время выборов президента США в 2016 году, но они по-прежнему влияют на пользователей.