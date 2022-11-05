Забег, в котором в том числе приняли участие министр Фарид Гаибов и замминистра Мариана Василева, проводился во второй раз и был посвящен победе Азербайджана в Отечественной войне.

Сегодня на Приморском бульваре состоялось благотворительное мероприятие Qələbə qaçışı («Забег победы»), организованное Министерством молодежи и спорта.

Средства, собранные с мероприятия, будут потрачены на нужды семей шехидов.

Перед стартом прозвучал гимн Азербайджана. Память шехидов почтили минутой молчания. А стартовый выстрел сделал паралимпийский чемпион Ильхам Закиев.

Забег начался около фонтана «Семь красавиц». Участники могли пробежать 10-километровую, 5-километровую и 3-километровую дистанции.

В забеге на 10 км среди мужчин победил Тогрул Мамедли с результатом 33 минуты 14 секунд. У женщин быстрее всех была Анна Юсубова (34,19). А приз Fair Play получил самый возрастный участник забега – 83-летний Тарверди Алиев.

Призы участникам вручали Фарид Гаибов, Мариана Василева, глава отдела спорта Министерства молодежи и спорта Эльнур Мамедов, депутат Милли Меджлиса Нигяр Арпадараи и руководитель Baku City Circuit Магсуд Фарзуллаев.

После завершения соревновательной части была организована развлекательная программа с участием музыкантов и инфлюэнсеров.