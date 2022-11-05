Сборная Азербайджана уступила Ирану в финале Кубка мира в Баку

Сегодня в бакинском Дворце спорта состоялись решающие матчи Кубка мира по греко-римской борьбе.

В финале встречались сборные Азербайджана и Ирана.

Эльдениз Азизли (55 кг) вывел нашу команду вперед. Нихат Мамедли (60 кг) уступил, и счет в матче стал 1:1. Далее проиграл и Талех Мамедов (63 кг), позволив иранцам выйти вперед в матче.

Затем наша сборная одержала четыре победы подряд. Свои поединки выиграли Хасрет Джафаров (67 кг), Ульви Ганизаде (72 кг), Сенан Сулейманов (77 кг) и Рафик Гусейнов (82 кг). Счет стал 5:2 в пользу сборной Азербайджана, и для общей победы оставалось выиграть лишь одну схватку.

Однако Мурад Ахмадиев (87 кг), Ариф Нифтуллаев (97 кг) и Бека Канделаки (130 кг) свои поединки проиграли, и счет стал 5:5. Увы, по техническим баллам Иран завоевал Кубок мира, так как в активе иранцев была одна досрочная победа со счетом 8:0.

Напомним, вчера команда Азербайджана победила сборную Мира, а Иран одолел Турцию и Кыргызстан.