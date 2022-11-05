США за транспортировку туркменского газа через Азербайджан

Помощник государственного секретаря США по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу в ходе визита в Ашхабад назвал хорошими перспективы поставок туркменского газа в Европейский союз через Азербайджан, пишут зарубежные СМИ.

«В начале карьеры у меня была возможность быть временным поверенным в нашем посольстве в Баку. И мы, азербайджанская сторона, ЕС, США и Туркменистан, мы говорили о возможности поставок туркменского газа в Европу. Для туркменского правительства будет сейчас очень хорошо подумать об этом проекте», - сказал Лу, имея в виду Трансанатолийский газопровод (TANAP), который является составной частью проекта «Южный газовый коридор», предназначенного для транспортировки азербайджанского газа в Европу.