Российские военные: Пока такие бездарности, как Мурадов, будут планировать боевые действия…

Военнослужащие воюющей в Украине 155-й бригады Морской пехоты Тихоокеанского флота России написали письмо на имя губернатора Приморского края Олега Кожемяко, в котором раскритиковали своих командиров, бросающих их «в непонятные наступления»:

«Уважаемый Олег Николаевич. Обращаются к Вам морпехи 155 бригады морской пехоты. В очередной раз нас бросили в непонятное наступление генерал Мурадов и его земляк Ахмедов ради того, чтобы Мурадов заработал бонусы перед Герасимовым, а Ахмедову Мурадов обещал (звание) героя России. В результате мы и морпехи Камчатки наступаем на Павловку. В результате «тщательно» спланированного наступления «великими полководцами» мы потеряли за 4 дня около 300 человек убитыми, раненными и пропавшими без вести. 50 процентов техники. Это только наша бригада. Командование округа вместе с Ахмедовым это скрывают и занимают официальные цифры потерь боясь ответственности. Как они собрались захватывать населённый пункт проскочив через посадки в которых остался противник сейчас уничтожающий наших на путях эвакуации раненных и подвоза боеприпасов. Кроме того, Павловка ниже Угледара, с которого лупят по нам. Олег Николаевич, приморцы! До каких пор такие бездарности как Мурадов и Ахмедов будут планировать боевые действия ради своих докладов и получения наград ценой жизни стольких людей. Им плевать на все лишь бы показать себя. Они людей называют мясом. Мы просим обратиться к Верховному чтобы прислали комиссию не из Министерства обороны где Мурадова крышует Герасимов, а независимую. Пусть с них спросят цель таких действий, обеспечение их, и результаты без приукрас. Сколько это можно уже терпеть!», - говорится в письме.