Папа Римский признался в любви к России

Папа Римский Франциск на пресс-конференции на борту самолета по возвращении из Королевства Бахрейн сообщил, что относится «с большим уважением» к русскому народу, «который любит», сообщает агентство ANSA.

«Я очень ценю русский народ и русский гуманизм. Вспомните Достоевского, который и по сей день вдохновляет нас, христиан. Я испытываю искреннюю симпатию к русскому народу и к украинскому народу, я нахожусь среди двух народов, которые люблю», - сказал понтифик.

Говоря о конфликте на Украине, понтифик сказал, что не верит в жестокость русского народа, потому что «русский народ – это великий народ».