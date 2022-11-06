Папа Римский про Россию: Когда империи слабеют, им надо вести войну

Мир сейчас находится в состоянии мировой войны, заявил Папа Римский Франциск на пресс-конференции на борту самолета по возвращении из Бахрейна, сообщает агентство ANSA.

«За один век произошли три мировые войны. Когда империи слабеют, им необходимо вести войну, чтобы чувствовать себя сильными, а также продавать оружие», - сказал понтифик, подразумевая войну в Украине.

Франциск не в первый раз говорит о третьей мировой войне. Несколько лет назад он говорил, что мир «проживает третью мировую войну по частям».