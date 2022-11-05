Азербайджан не пустил российский самолет в свое небо ФОТО
Грузовому самолету Ан-148 ВВС России (регистрационный номер RA-61731; ICAO 14F123), перевозившему 12 тонн «гуманитарной помощи» в зону временной ответственности российского миротворческого контингента в Карабахе, отказали в разрешении на полеты над воздушным пространством Азербайджана, пишут армянские телеграм-каналы.
В результате воздушному судну пришлось лететь через Иран.
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