На горячую линию «112» МЧС Азербайджана поступила информация о взрыве в многоэтажном доме, расположенном по адресу: город Сумгаит, 9-й микрорайон, дом 71.

На место происшествия были немедленно направлены соответствующие силы Государственной службы пожарной охраны и Сумгаитского регионального центра министерства.

При оценке оперативной обстановки на месте происшествия было предварительно установлено, что взрыв, не сопровождавшийся возгоранием, произошел в результате утечки бытового газа на балконе трехкомнатной квартиры общей площадью 75 м², расположенной на девятом этаже девятиэтажного жилого дома.

В результате инцидента с травмами госпитализирован Джаваншир Бабаев, 1991 года рождения.

От взрывной волны потолочное покрытие балкона разрушилось на площади 4 м², оконные рамы упали на припаркованный во дворе автомобиль «ВАЗ-2107».

Силы МЧС осуществили необходимые меры безопасности на месте происшествия.

По факту ведется расследование.