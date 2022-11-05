Шольц и Байден обсудили помощь Украине и российские угрозы

Канцлер Германии Олаф Шольц провел в воскресенье телефонные переговоры с президентом США Джо Байденом, в ходе которых стороны заявили о дальнейшей поддержке Украины «в меру своих возможностей» и обсудили недавний визит главы правительства ФРГ в Китай. Об этом сообщил журналистам заместитель официального представителя Кабмина ФРГ Вольфганг Бюхнер.

«Канцлер Олаф Шольц сегодня разговаривал по телефону с президентом США Джо Байденом, - отметил Бюхнер. – Темами обсуждения стали поездка канцлера в Китай и ситуация в Украине. Собеседники подтвердили свою решимость продолжать поддерживать Украину в меру своих возможностей», - сказал он.

Глава правительства Германии, как подчеркнул представитель Кабмина, также проинформировал американского президента о ходе и результатах его поездки в Пекин. «Оба признали четкое заявление председателя КНР Си Цзиньпина, который высказался против применения ядерного оружия, а также против угрозы его использования, договорившись оставаться в тесном контакте по этому поводу», - констатировал Бюхнер.

Что касается ситуации в Украине, то Шольц и Байден обсудили российские угрозы и необоснованные обвинения России в адрес Украины в использовании так называемой «грязной бомбы».