В Европе назвали сроки вступления Украины в ЕС

Еврокомиссар по расширению Оливер Варгеи считает, что Украине понадобится более года или двух для завершения процесса подготовки к началу переговоров о вступлении в Европейский союз, пишет немецкое издание Welt.

«Учитывая большую работу, необходимую для подготовки к участию во внутреннем рынке ЕС и многих других важных областях политики, вся подготовка к вступлению, скорее всего, займет больше времени, чем год или два», - сказал Варгеи.

При этом он отметил, что Украина стремится к быстрому продвижению реформ и ускорению работы, необходимой для их реализации.

«Это положительно, но не все семь реформ могут быть выполнены быстро», - заявил Варгеи.