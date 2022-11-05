Аналитики: Эффект санкций против России будет усиливаться

Санкции против России не сработали так, как этого ожидал Запад, однако со временем их эффект будет усиливаться, к такому выводу пришли экономисты европейского аналитического центра Bruegel и вашингтонского Института международных финансов (IIF).

«Учитывая широту санкций, российская экономика пострадает в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Добровольный уход большого числа западных компаний, возможное разъединение ЕС в сфере энергетики и неспособность России найти равные альтернативы нанесут серьезный ущерб экономике РФ».

Западные эксперты отметили, что по мере того, как российская экономика замыкается в себе, становится все труднее найти надежные данные для оценки масштабов санкционного удара.

В заключительной части статьи сказано, что необходима еще большая координация санкций по всему миру, чтобы изолировать российскую экономику, ограничить поток доходов в российскую казну и, как следствие, помочь остановить вооруженный конфликт в Украине.