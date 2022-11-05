Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 02:33

Газета The Wall Street Journal опубликовала на днях информацию о том, что Иран нападет на Саудовскую Аравию «в течение ближайших 48 часов». Отмечалось, в частности, что Тегеран обвиняет саудитов в поддержке волны протестов, охвативших страну, и готовится в качестве ответной меры нанести удар по стратегическим объектам ближайшего союзника США на Ближнем Востоке. С момента публикации прошло уже больше 48 часов. И хотя ударов по Саудовской Аравии со стороны Ирана так и не последовало, угроза, по мнению, экспертов по-прежнему сохраняется.

The Washington Post пишет, что США, едва только была получена информация об агрессивных планах Ирана в отношении саудитов, направили в регион несколько дополнительных эскадрилий своих ВВС. Отправка на Ближний Восток самолетов стала, по мнению издания, «демонстрацией военной силы» и «иллюстрацией важности» партнерства Вашингтона и Эр-Рияда. США располагают значительными военно-воздушными средствами в ближневосточном регионе. В частности, речь идет о базирующихся на территории Саудовской Аравии многоцелевых истребителях пятого поколения F-22 Raptor. Помимо этого, The Washington Post, имеющая надежные источники в Белом доме, утверждает, что, предметно демонстрируя Саудовской Аравии верность Соединенных Штатов своим союзническим обязательствам, президент Байден пытается улучшить отношения с Эр-Риадом, значительно охладевшие после решения ОПЕК+ сократить добычу нефти. Не секрет, что Иран и Саудовская Аравия являются давними врагами, а список взаимных претензий Тегерана и Эр-Риада мог бы стать темой отдельной публикации. Однако нынешнее обострение между двумя ближневосточными государствами связано с тем, как саудовцы освещают волну протестов в Исламской республике.

Здесь важно отметить, что протесты в Иране освещаются, в основном, «Голосом Америки», британской BBC, европейским «Радио Свобода» и новостной службой спутникового телеканала Iran International. Понятно, что официальный Тегеран никогда не стал бы прибегать к военным угрозам в отношении США, Великобритании или Евросоюза, стоящих за первыми тремя СМИ. А потому «сорвался» на основанном иранскими диссидентами в изгнании телеканале Iran International, который, по мнению контрразведки Корпуса стражей исламской революции, был создан и финансируется на саудовские деньги. Аффилированное с КСИР иранское агентство Tasnim назвало на днях Iran International «террористическим СМИ» и выступило с открытыми угрозами в адрес Эр-Рияда за его поддержку. «Иран знает, что спутниковый новостной канал Iran International финансируется Саудовской Аравией», - сообщает Tasnim, намекая, что саудитам в этой связи могут угрожать «возможные инциденты».

«В ответ саудовцы заявили, что не имеют ничего общего с Iran International, - отмечает Tasnim. - Но мы прекрасно осведомлены о связи Саудовской Аравии с Iran International. А также знаем, что именно Эр-Риад является источником финансирования антииранской пропаганды, распространяемой этим квази-СМИ». В свою очередь, глава КСИР генерал-майор Хоссейн Салами, недавно официально обвинил Эр-Риад в том, что СМИ, поддерживаемые саудовским Королевством, пытаются настроить иранскую молодежь против законно избранных властей Исламской республики. «Вы вмешались через эти СМИ во внутренние дела Ирана, - заявил Салами, обращаясь к Саудовской Аравии. – Так знайте: вы уязвимы! Мы предупреждаем, что вам следует быть осторожными!».

По мнению военных экспертов, Исламская республика имеет возможность наносить как прямые удары по Саудовской Аравии, так и осуществлять атаки через своих прокси - йеменских хуситов, которых Иран вооружил беспилотниками-камикадзе «Shaheed 136», а также различными типами ракет, постоянно нацеленных на критически важную нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии. При этом Тегеран намекает, что будет «поддерживать врагов» Эр-Рияда в регионе. Как известно, волны протестов в Иране вспыхивали не раз, и все они подробно освещались как в западных СМИ, так и на различных платформах социальных сетей и спутниковых телеканалов, созданных иранской оппозицией в изгнании. Но никогда раньше Иран не угрожал из-за этого нанесением военных ударов по саудовскому Королевству.