Иран может ответить ракетами на информационную войну наш обзор

Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az

Газета The Wall Street Journal опубликовала на днях информацию о том, что Иран нападет на Саудовскую Аравию «в течение ближайших 48 часов». Отмечалось, в частности, что Тегеран обвиняет саудитов в поддержке волны протестов, охвативших страну, и готовится в качестве ответной меры нанести удар по стратегическим объектам ближайшего союзника США на Ближнем Востоке.

С момента публикации прошло уже больше 48 часов. И хотя ударов по Саудовской Аравии со стороны Ирана так и не последовало, угроза, по мнению, экспертов по-прежнему сохраняется.

Иран угрожает ответить на информационную войну ракетными ударами

The Washington Post пишет, что США, едва только была получена информация об агрессивных планах Ирана в отношении саудитов, направили в регион несколько дополнительных эскадрилий своих ВВС.

Отправка на Ближний Восток самолетов стала, по мнению издания, «демонстрацией военной силы» и «иллюстрацией важности» партнерства Вашингтона и Эр-Рияда.

США располагают значительными военно-воздушными средствами в ближневосточном регионе. В частности, речь идет о базирующихся на территории Саудовской Аравии многоцелевых истребителях пятого поколения F-22 Raptor.

Помимо этого, The Washington Post, имеющая надежные источники в Белом доме, утверждает, что, предметно демонстрируя Саудовской Аравии верность Соединенных Штатов своим союзническим обязательствам, президент Байден пытается улучшить отношения с Эр-Риадом, значительно охладевшие после решения ОПЕК+ сократить добычу нефти.

Не секрет, что Иран и Саудовская Аравия являются давними врагами, а список взаимных претензий Тегерана и Эр-Риада мог бы стать темой отдельной публикации. Однако нынешнее обострение между двумя ближневосточными государствами связано с тем, как саудовцы освещают волну протестов в Исламской республике.

Байден спешит на помощь Эр-Рияду истребителями пятого поколения

Здесь важно отметить, что протесты в Иране освещаются, в основном, «Голосом Америки», британской BBC, европейским «Радио Свобода» и новостной службой спутникового телеканала Iran International. Понятно, что официальный Тегеран никогда не стал бы прибегать к военным угрозам в отношении США, Великобритании или Евросоюза, стоящих за первыми тремя СМИ. А потому «сорвался» на основанном иранскими диссидентами в изгнании телеканале Iran International, который, по мнению контрразведки Корпуса стражей исламской революции, был создан и финансируется на саудовские деньги.

Аффилированное с КСИР иранское агентство Tasnim назвало на днях Iran International «террористическим СМИ» и выступило с открытыми угрозами в адрес Эр-Рияда за его поддержку.

«Иран знает, что спутниковый новостной канал Iran International финансируется Саудовской Аравией», - сообщает Tasnim, намекая, что саудитам в этой связи могут угрожать «возможные инциденты».

Иран принимает вызов телеканала Iran International

«В ответ саудовцы заявили, что не имеют ничего общего с Iran International, - отмечает Tasnim. - Но мы прекрасно осведомлены о связи Саудовской Аравии с Iran International. А также знаем, что именно Эр-Риад является источником финансирования антииранской пропаганды, распространяемой этим квази-СМИ».

В свою очередь, глава КСИР генерал-майор Хоссейн Салами, недавно официально обвинил Эр-Риад в том, что СМИ, поддерживаемые саудовским Королевством, пытаются настроить иранскую молодежь против законно избранных властей Исламской республики.

«Вы вмешались через эти СМИ во внутренние дела Ирана, - заявил Салами, обращаясь к Саудовской Аравии. – Так знайте: вы уязвимы! Мы предупреждаем, что вам следует быть осторожными!».

Генерал Хоссейн Салами открытым текстом указал на информационную войну саудитов

По мнению военных экспертов, Исламская республика имеет возможность наносить как прямые удары по Саудовской Аравии, так и осуществлять атаки через своих прокси - йеменских хуситов, которых Иран вооружил беспилотниками-камикадзе «Shaheed 136», а также различными типами ракет, постоянно нацеленных на критически важную нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии.

При этом Тегеран намекает, что будет «поддерживать врагов» Эр-Рияда в регионе.

Как известно, волны протестов в Иране вспыхивали не раз, и все они подробно освещались как в западных СМИ, так и на различных платформах социальных сетей и спутниковых телеканалов, созданных иранской оппозицией в изгнании. Но никогда раньше Иран не угрожал из-за этого нанесением военных ударов по саудовскому Королевству.

И хуситы на чеку

Судя по всему, к этому иранский режим вынудили масштабы народных протестов и акций неповиновения, которые принимают все более угрожающие формы.

Иранские силы безопасности уже убили сотни протестующих, однако протесты по-прежнему не стихают. Режим аятолл, крайне обеспокоенный тем, что ситуация может выйти из-под контроля, пытается сместить социальные акценты и переключить внимание иранцев на пресловутый «образ врага», раздувая тему внешних угроз, «нацеленных на разрушение Исламской республики».

Так что, в контексте риторики Тегерана, вероятность вооруженного конфликта в зоне Персидского залива по-прежнему остается высокой.