Армения снова обстреляла азербайджанские позиции

Министерство обороны Азербайджана заявляет об обстреле позиций азербайджанской армии вооруженными силами Армении на границе двух стран.

Согласно сообщению военного ведомства, 6 ноября с 19:35 до 21:50 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении Юхары Шорджа Басаркечарского района с перерывами подвергали обстрелу из стрелкового оружия различного калибра позиции азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Моллабайрамлы и Безирхана Кельбаджарского района.

В Минобороны отметили, что подразделения азербайджанской армии приняли адекватные ответные меры.