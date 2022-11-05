Армения снова обстреляла азербайджанские позиции
Министерство обороны Азербайджана заявляет об обстреле позиций азербайджанской армии вооруженными силами Армении на границе двух стран.
Согласно сообщению военного ведомства, 6 ноября с 19:35 до 21:50 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении Юхары Шорджа Басаркечарского района с перерывами подвергали обстрелу из стрелкового оружия различного калибра позиции азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Моллабайрамлы и Безирхана Кельбаджарского района.
В Минобороны отметили, что подразделения азербайджанской армии приняли адекватные ответные меры.