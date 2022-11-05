Руководство и члены коллегии Минздрава почтили память врачей-шехидов фото
В преддверии второй годовщины Дня Победы министр здравоохранения Теймур Мусаев и члены коллегии Министерства здравоохранения на Второй Аллее почетного захоронения почтили память врачей, ставших шехидами в Отечественной войне, возложили цветы к их могилам, сообщили в пресс-службе министерства.
Согласно сообщению, были прочитаны молитвы за упокой душ погибших в борьбе за независимость и территориальную целостность Азербайджана.
В министерстве отметили, что в ходе 44-дневной Отечественной войны 159 военных медицинских работников получили ранения различной степени тяжести, 44 медицинских работника погибли при исполнении служебных обязанностей. Среди них 11 врачей, 7 фельдшеров и 26 санитаров.