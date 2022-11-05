Американцы начали секретные переговоры с Патрушевым

Издание не уточнило, когда именно состоялись контакты и сколько их было. Кремль не ответил на запрос издания.

Целью бесед было снизить риск разрастания конфликта из-за противостояния в Украине и предостеречь Москву от использования ядерного или другого оружия массового поражения. Вопросы урегулирования конфликта в Украине не обсуждались, говорят собеседники WSJ.

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в последние месяцы провел конфиденциальные контакты с помощником президента России Юрием Ушаковым и секретарем российского Совбеза Николаем Патрушевым. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на представителей американских властей и союзных стран.

«Люди говорят о многом», — прокомментировала информацию о контактах Салливана с российскими высокопоставленными чиновниками пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Эдриенн Уотсон, отказавшись от дальнейших комментариев.

Несмотря на то, что отношения между Москвой и Вашингтоном находятся в худшем состоянии со времен холодной войны, а дипломатические каналы практически не работают, в Белом доме считают, что некоторый уровень контактов необходимо поддерживать для обеспечения определенных взаимных интересов в сфере национальной безопасности. По словам нескольких американских чиновников, Салливан известен в администрации как человек, настаивающий на сохранении коммуникаций с Россией. При этом именно он играет ведущую роль в разработке и координации политики на украинском направлении, включая реакцию на развязанную Россией войну. По словам источников WSJ, Салливан поддерживает контакты с Юрием Ушаковым, который ранее был послом России в США, а в последние 10 лет является помощником Путина, отвечая за внешнеполитическую проблематику.

Ранее The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что администрация Байдена обратилась к украинским властям с просьбой отказаться от публичных высказываний о том, что Киев не будет вести переговоры с Россией, пока у власти остается Путин. С руководителями Украины разговаривал Салливан, он просил их дать сигнал о готовности к разрешению конфликта, сказал WSJ американский чиновник. При этом источники обеих газет утверждают, что Вашингтон не пытается надавить на Киев, чтобы заставить его начать переговоры; скорее, цель – показать союзникам, что Украина готова искать способы разрешить конфликт, который привел к скачку мировых цен на энергоресурсы и продовольствие.

Согласно официальной информации, Салливан последний раз разговаривал с Патрушевым в марте. О его последующих контактах с советниками Путина Белый дом не сообщал.

Источники WSJ не сказали, в какие именно даты велись разговоры, сколько их было и принесли ли они какой-либо результат. Но после того, как Путин 21 сентября заявил, что Россия при угрозе ее территориальной целостности использует все методы, в том числе ядерное оружие, сопроводив свое выступление словами «Это не блеф», Салливан публично заявил: «[Администрация Байдена] сообщила Кремлю напрямую, частным образом на очень высоком уровне, что любое применение ядерного оружия будет иметь катастрофические последствия для России».

С этой же целью, по информации газеты, министр обороны Ллойд Остин позвонил министру Сергею Шойгу, когда Москва стала распространять безосновательные утверждения, будто Украина готовится использовать «грязную бомбу». Первый звонок, чтобы подчеркнуть важность поддержания каналов связи, сделал Остин, рассказали в Пентагоне. Второй звонок инициировал уже Шойгу.