Китай тайно помогал Ирану обходить санкции

Китайская криптобиржа Binance помогала компаниям из Ирана обходить санкции Соединенных Штатов, сообщает Reuters в расследовании.

Финансовый гигант с 2018 года обработал транзакций из Ирана на сумму в $8 млрд. В обзоре американского исследователя блокчейна Chainalysis сказано, что почти все средства прошли между Binance и крупнейшей криптобиржей Ирана Nobitex.

75% из них находились в малоизвестной криптовалюте Tron, она дает возможность пользователям скрыть свои данные. Ранее Nobitex призывал клиентов использовать Tron для анонимной торговли, не «ставя под угрозу активы из-за санкций».

Министерство юстиции Соединенных Штатов провело расследование, после которого начало подозревать Binance в отмывании денег. Binance заявляет, что хоть и не является американской компанией, но предпринимает активные действия, чтобы ограничить присутствие на иранском рынке.