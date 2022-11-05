Подарки жителям Зангилана в честь Дня Победы от Kontakt видео
Накануне Дня Победы одна из крупнейших торговых сетей Азербайджана, сеть магазинов Kontakt проявила прекрасную инициативу. Сеть, отличающаяся активной патриотической деятельностью, подарила радость жителям села Агалы Зангиланского района, вернувшимся в родные края в рамках «Карабахской программы».
Представители сети магазинов Kontakt подарили всем 66 семьям, вернувшимся в Агалы, ценную бытовую технику для ежедневных нужд.
«Если еще 2 года назад приезд в Карабах и возвращение его жителей казались мечтой, то сегодня это уже реальность. Девиз нашей сети - «Kontakt радует». Мы поставили перед собой задачу приносить радость во все места, куда бы мы ни пришли. Надеемся, что наши подарки облегчат жителям села Агалы их повседневную жизнь», - сказала начальник отдела по связям с общественностью сети магазинов Kontakt Вафа Рустамова.
Жители Агалы поблагодарили за замечательный жест сети магазинов Kontakt.
Следует отметить, что сеть магазинов Kontakt уже не первый год реализует патриотические проекты в рамках «Карабахской программы». Так, аннулированы кредиты погибших в Отечественную войну и во время сентябрьских событий 2022 года, а также членов их семей, ветеранов-инвалидов и членов их семей. На сегодня на проекты, реализуемые в рамках «Карабахской программы», выделено более одного миллиона манатов.
Патриотическая миссия сети продолжается и сегодня. Kontakt призывает всех быть сплоченными и активными в деле возрождения Карабаха.
С наступающим Днем Победы!