«Если еще 2 года назад приезд в Карабах и возвращение его жителей казались мечтой, то сегодня это уже реальность. Девиз нашей сети - «Kontakt радует». Мы поставили перед собой задачу приносить радость во все места, куда бы мы ни пришли. Надеемся, что наши подарки облегчат жителям села Агалы их повседневную жизнь», - сказала начальник отдела по связям с общественностью сети магазинов Kontakt Вафа Рустамова.

Следует отметить, что сеть магазинов Kontakt уже не первый год реализует патриотические проекты в рамках «Карабахской программы». Так, аннулированы кредиты погибших в Отечественную войну и во время сентябрьских событий 2022 года, а также членов их семей, ветеранов-инвалидов и членов их семей. На сегодня на проекты, реализуемые в рамках «Карабахской программы», выделено более одного миллиона манатов.

Патриотическая миссия сети продолжается и сегодня. Kontakt призывает всех быть сплоченными и активными в деле возрождения Карабаха.

С наступающим Днем Победы!