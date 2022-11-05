В России назвали «вбросом» информацию о гибели 300 морских пехотинцев в Украине

«Мы направили это обращение (т.е. морских пехотинцев) компетентным органам и в военную прокуратуру для выяснения ситуации. Не исключено, что это вброс со стороны противника - украинских спецслужб», - приводятся слова Кожемяко в телеграм-канале правительства российского региона.

Информация о больших потерях российских морских пехотинцев из 155-й отдельной бригады в ходе боев за село Павловка в Донецкой области – «вброс» украинских спецслужб, заявил губернатор Приморья Олег Кожемяко. Об этом пишет Moscow Times.

Обращение к Кожемяко от имени морской пехоты 155-й бригады Тихоокеанского флота появилось в соцсетях накануне. В нем военные пожаловались на «большие неоправданные потери» во время боев в районе Павловки.

«В результате тщательно спланированного наступления великими полководцами мы потеряли за 4 дня около 300 человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести. 50 процентов техники уничтожено. Это только наша бригада...», – говорится в обращении.

По словам командира батальона «Восток» «народной милиции «ДНР» Александра Ходаковского, российские войска во время наступления на Павловку «оказались в огневом мешке». Также информацию о тяжелом положении российских войск в районе Павловки подтвердил телеграм-канал WarGonzo. «В Павловке все объективно плохо», – написал он. По его словам, приходят «крайне удручающие вести» о положении 155-й бригады.

Минобороны РФ пока не комментировало ситуацию с морпехами в Павловке.