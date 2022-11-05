Генштаб Украины: разгромлен батальон «Ахмат» в Лисичанске

Подразделения Вооруженных сил Украины отбили атаки россиян возле восьми населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, в Лисичанске нанесено поражение по подразделению батальона «Ахмат», говорится в сообщении Генштаба ВС Украины в Facebook.

Согласно сообщению, атаки россиян отражены в районах населенных пунктов Ямполь, Андреевка, Красногоровка, Марьинка, Павловка, Водяное, Новомихайловка Донецкой области и Белогоровка - в Луганской области. В Лисичанске нанесено поражение по подразделению батальона «Ахмат».

В Горловке Донецкой области нанесен удар по району сосредоточения российской техники врага. Уничтожено 5 боевых машин, еще 4 - получили повреждения, отметили в украинском Генштабе.