Соревнуется с Twitter: Meta готовит масштабное сокращение работников

Технологическая компания Meta намерена начать масштабное сокращение сотрудников в ближайшие дни. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их словам, уволены будут несколько тысяч сотрудников. Объявление об этом могут сделать 9 ноября.

Запланированные увольнения станут первым широким сокращением численности персонала за всю историю компании. Сейчас в Meta работает более 87 тысяч сотрудников.

Эксперты утверждают, что в процентном отношении сокращение будет меньше, чем в Twitter, где Илон Маск ранее уже уволил около 50% сотрудников.