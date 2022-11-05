Вучич назвал «битву за Херсон» решающей в войне в Украине

Битва за Херсон будет иметь решающее значение в войне Украины и России. Так считает президент Сербии Александр Вучич.

«Перед нами тяжелое время, следующая зима будет еще труднее, чем эта, потому что нам предстоит Сталинградская битва, решающая битва в войне в Украине, битва за Херсон, в которой и одна, и другая стороны используют тысячи танков, летательных аппаратов, артиллерии. Запад думает, что таким образом сможет разрушить Россию, Россия считает, что так сможет защитить то, что захватила в начале войны, и привести войну к концу. Это создаст дополнительные проблемы повсюду», - сказал Вучич в интервью телеканалу Pink.