В Евлахе невеста погибла в ДТП в день свадьбы

Утром 7 ноября в селе Самедабад Евлахского района автомобиль BMW, за рулем которого находился житель Гянджи Фамиль Гасымов, упал в водоканал.

В Бардинской региональной группе пресс-службы МВД сообщили, что в результате аварии погибли Ф.Гасымов и две пассажирки Нурана Гусейнова и Гюнай Гусейнова. Третья пассажирка, Хаяла Гусейнова, госпитализирована.

АПА пишет, что у Нураны Гусейновой (2005 г.р.) сегодня должна была состояться свадьба, девушки попали в аварию по дороге в салон красоты.

В то же время в МЧС сообщили, что в связи с ДТП на помощь были привлечены спасатели министерства. В пресс-службе ведомства отметили, что BMW опрокинулся в водоканал глубиной около 1,5 м, в итоге два человека оказались зажаты в транспортном средстве. В результате проведенных мероприятий их тела были извлечены из поврежденного автомобиля.