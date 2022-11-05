В Кремле сравнили Россию со «стражем света», а ее будущее – с «пирожком»

В Кремле предложили в качестве «образа будущего» России метафору «пирожка», который «гармонично сочетает в себе разное: горькое, кислое и сладкое». А Россию представили как «Родину-мать с лазерным мечом» и мирового «стража добра». Об этом говорится в научной статье «Восприятие базовых ценностей, факторов и структур социально-исторического развития России» начальника управления российского президента по обеспечению деятельности Госсовета Александра Харичева. Она опубликована в «Журнале политических исследований».

Метафоры в статье подобраны после серии групповых дискуссий с россиянами и студентами Высшей школы экономики. В итоге исследователи пришли к следующим метафорам России: «Государство – это роман», который пишется коллективно гражданами-писателями. В рамках этой концепции – «российское будущее – это вторая часть «Мертвых душ», сожженная Гоголем», а также «государство – Жар-птица».

Современное государство ученые представили в образе «Родины-Матери с лазерным мечом» как источника гордости российского духа и ориентира в будущее. Идеалистическая концепция России как страны будущего предполагает метафоры «Дивного града», в котором люди принимают других как равных себе, и «Пирожка», гармонично сочетающего в себе разное.

Исследователи пришли к выводу, что человек в «России Будущего» «горд за свою страну, влиятелен и востребован, материально обеспечен, свободен в рамках неких правил общежития».