Британская разведка о проблемах российской авиации в Украине

У России нет превосходства в воздухе на войне в Украине, и вряд ли это изменится в ближайшие несколько месяцев, полагает британская разведка.

Минобороны Британии упоминает, что, по словам главкома ВС Украины Валерия Залужного, РФ уже потеряла в Украине более чем в два раза больше самолетов, чем в советско-афганской войне (278 потерянных самолетов в Украине по сравнению со 119 в Афганистане).

Британская разведка признает, что не может проверить эту цифру, но констатирует "продолжающееся отсутствие у России превосходства в воздухе", которое, вероятно, усугубляется плохой подготовкой пилотов, потерей опытных экипажей и повышенным риском в плотных зонах противовоздушной обороны.

Ситуация вряд ли изменится в ближайшие несколько месяцев, прогнозируют авторы отчета. Они также считают, что число сбитых самолетов значительно превышает возможности по производству новых. Время, необходимое для подготовки компетентных пилотов, еще больше, предупреждает британская разведка.