Россия обстреляла лагеря беженцев в Сирии

На северо-западе Сирии российская авиация 6 ноября сбросила бомбы на пять лагерей беженцев у города Идлиб. Как минимум девять мирных жителей погибли, сообщает Reuters.

По словам свидетелей, это совершили военные самолеты, летевшие на большой высоте при поддержке артиллерии сирийской армии.

В Службе гражданской обороны оппозиции сообщили, что удары были нанесены по переполненным лагерям. Среди девяти погибших - трое детей и женщина, еще более 70 человек были ранены и доставлены в полевые госпитали.