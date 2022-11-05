Россия обстреляла лагеря беженцев в Сирии
На северо-западе Сирии российская авиация 6 ноября сбросила бомбы на пять лагерей беженцев у города Идлиб. Как минимум девять мирных жителей погибли, сообщает Reuters.
По словам свидетелей, это совершили военные самолеты, летевшие на большой высоте при поддержке артиллерии сирийской армии.
В Службе гражданской обороны оппозиции сообщили, что удары были нанесены по переполненным лагерям. Среди девяти погибших - трое детей и женщина, еще более 70 человек были ранены и доставлены в полевые госпитали.
"Здесь нет ни военных баз, ни складов, ни казарм повстанцев. Только гражданские лица", – сказал один из спасателей.
На месте обнаружили остатки снарядов от РСЗО. В ответ на эту акцию "Хайат Тахрир Аш-Шам" (ХТШ) обстреляли несколько населенных пунктов в провинции Алеппо.