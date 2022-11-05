ISW: ядерные угрозы Кремля не помогут надавить на Украину

Высокопоставленные кремлевские чиновники могут продолжать проводить «ядерные игры», чтобы побудить США и их союзников давить на Украину, но не смогут принудить Киев к переговорам, сообщается в отчете американского Института изучения войны (ISW). Заявления аналитиков приводит BBC.

Изменение риторики, по мнению экспертов института, указывает на то, что высокопоставленные российские военачальники и кремлевские чиновники, вероятно, в какой-то степени осознают огромные издержки при незначительной оперативной выгоде для России в случае применения ядерного оружия против Украины или стран НАТО.

Кремль, по всей вероятности, в частном порядке разъяснил свою ядерную политику с целью деэскалации отношений с США и их союзниками, говорится в обзоре. В частности, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан контактировал с советником Путина по внешней политике Юрием Ушаковым и секретарем Совбеза Николаем Патрушевым, пытаясь снизить риск применения ядерного оружия.

Китай мог также сыграть свою роль в оказании давления на Кремль. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил 4 ноября, что "международное сообщество должно… совместно противостоять применению или угрозе применения ядерного оружия, выступать за то, чтобы ядерное оружие не применялось и ядерные войны не велись, чтобы предотвратить ядерный кризис в Евразии". Министр обороны Китая Вэй Фэнхэ, вероятно, высказал это мнение Шойгу в ходе телефонного разговора 26 октября.

Эксперты ISW приходят к выводу, что Кремль может прибегнуть к риторике балансирования на грани ядерной войны, чтобы побудить США и их союзников оказать давление на Украину для проведения переговоров; однако Кремль не сможет напрямую заставить Киев вести переговоры посредством ядерных угроз.