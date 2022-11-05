Азербайджанские гимнастки завоевали 10 медалей на турнире в Литве ФОТО
Азербайджанские гимнастки успешно выступили на международном турнире «Далиа Куткайте» в Вильнюсе, завоевав 4 золота, 2 серебра и 4 бронзы.
Алина Мамедова удостоилась золотых наград в многоборье, а также в упражнениях с мячом и булавами. Камилла Сеидзаде заняла 1-е место с лентой и 2-е место с обручем. Лейли Агазаде завоевала серебро с лентой, а также четыре бронзовые медали – с обручем, мячом, булавами и в многоборье.
Помимо этого, Алина Мамедова получила от организаторов титул «Мисс Экспрессия».