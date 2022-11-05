Суперкомпьютер предсказал апокалипсис

Суперкомпьютер, созданный лучшими профессорами мира в 1973 году, предсказал апокалипсис в 2050 году, сообщает Haberler.

Ранее этот же компьютер предсказал климатический кризис в 2020 году.

Согласно его новым аналитическим расчетам, конец света произойдет на Земле в 2050 году из-за климатических изменений в худшую сторону. Мир станет непригодным для жизни из-за ужасающих климатических проблем.