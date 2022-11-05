Подготовил: Эльяз Шафиев, собкор 12:50

ЮНЕСКО, как и вся система ООН под руководством Антониу Гутерриша, разваливается из-за коррупции и мошенничества. Именно к такому выводу приходит издание Inner City Press, раскрывшее тревожную ситуацию в структуре ЮНЕСКО, которую с 2017 года возглавляет француженка Одри Азуле. Обычный семейный подряд С самого начала действия своего мандата, полученного по совершенно неожиданным итогам выборов, Азуле и ее команда относились к ЮНЕСКО как к частному магазину или собственности своей семьи. Тем не менее со стороны государств-членов ЮНЕСКО сколько-нибудь серьезных усилий по исправлению этой ситуации до недавнего времени не наблюдалось, поскольку примерно та же картина характерна и для других агентств и подразделений ООН.

Тем не менее опубликованный в Inner City Press анализ грубых нарушений протокола в работе руководителя ЮНЕСКО привел в итоге к официальной критике, высказанной представителями ряда государств-членов на последней, 215-й сессии Исполнительного совета, которая проходила с 5 по 19 октября 2022 года. Судя по всему, в Исполнительном совете агентства отдавали себе отчет в том, что «критическая масса» недовольства, накопившаяся против методов гендиректора ЮНЕСКО, рано или поздно выльется в соответствующие организационные выводы. Именно поэтому директор Управления служб внутреннего надзора (УСВН) Секретариата ООН по прямому указанию Одри Азуле делал все, чтобы оттянуть обсуждение государствами-членами «Процедуры ЮНЕСКО по расследованию обвинений против генерального директора». Ситуация, судя по всему, сдвинулась с мертвой точки, и уже сегодня можно предположить, что Азуле все-таки придется расстаться со своим мандатом. Причем, судя по сигналам, поступаемым от ряда стран-членов ООН, расстаться не по-доброму.

Дело в том, что на сей раз критика коррумпированного стиля руководства Одри Азуле и законные требования ряда уважаемых государств-членов ООН исправить это возмутительное положение не встретили противодействия со стороны традиционных защитников генерального директора ЮНЕСКО. Наоборот, с их стороны была принята резолюция о ее личной ответственности за решения, грубо подрывающие финансовую дисциплину этой структуры ООН, что, судя по всему, стало завершающим ударом по коррумпированной администрации Азуле. «Заседание исполнительного Совета стало, по сути, началом досрочного окончания полномочий администрации Одри Азуле, - сказал высокопоставленный чиновник организации. – Факт сам по себе беспрецедентный, поскольку обычно открытая критика со стороны государств-членов ООН звучит за несколько месяцев до того, как действующий генеральный директор ЮНЕСКО должен покинуть свой пост. Однако до завершения каденции Азуле остается еще два года. И то, что этот вопрос был вынесен на обсуждение сессии Исполнительного совета, говорит о том, насколько ряд влиятельных послов при ЮНЕСКО раздражены деятельностью Одри Азуле». Айбет раскрывает факты Ниже приводятся выдержки из стенограммы речи Гюльнур Айбет, постоянного представителя Турции при ЮНЕСКО, на открытии заседания 215-й сессии Исполнительного совета. Айбет, в частности, потребовала от Азуле «улучшить связь между генеральным директором и постоянными представительствами», подчеркнув «важность оперативности и своевременности», поскольку офис Азуле работает крайне медленно. По словам постоянного представителя Турции, «чрезвычайно трудно назначить встречу непосредственно с генеральным директором», и этот стиль становится «новой нормой».

Посол также отметила, что проблемы «сроков и уровня реагирования» кабинета Азуле «пронизывают весь Исполнительный совет ЮНЕСКО», и это препятствие представляется ей «систематическим и структурным». При этом Гюльнур Айбет, старавшаяся оставаться в рамках дипломатического протокола, мягко напомнила, что такие межправительственные организации, как ЮНЕСКО, состоят из государств-членов ООН, а это значит, что Секретариат ЮНЕСКО подотчетен государствам-членам, а не наоборот». Слово «подотчетность», брошенное представительницей Турции в лицо Одри Азуле, вызвало бурные аплодисменты участников сессии, прозвучавшие как единодушный призыв к досрочному прекращению полномочий генерального директора ЮНЕСКО. И даже «любовная протекция» По завершении работы сессии многие участники выразили недоумение странным поведением председателя Исполнительного совета ЮНЕСКО, сербки Тамары Растовац-Сиамашвили, которая пыталась прервать унизительные для Одри Азуле аплодисменты зала. Как выяснилось, незадолго до Заседания исполнительного совета Азуле пообещала Сиамашвили назначить на стратегически важную должность секретаря апелляционного Совета ЮНЕСКО серба Уроса Миюсковича.

Судя по публикации Inner City Press, которая ссылается на источник в Управлении людских ресурсов (HRM), вопрос назначения Миюсковича стал одним из самых противоречивых за много лет. Урос Миюскович, считающийся основным кандидатом на пост секретаря апелляционного Совета, имеет тройное гражданство, что противоречит законам Королевства Нидерландов, гражданином которого он также является. Более того, как сообщают источники в Нидерландах, профессиональные юристы Растовац-Сиамашвили и Миюскович, о «неслужебных отношениях» которых пишет Inner City Press, вместе еще со времен работы в Гааге в офисе юрисконсульта Организации по запрещению химического оружия. В результате Сиамашвили настаивает только на кандидатуре Миюсковича и «не замечает» других сербских кандидатов на посты в ЮНЕСКО, которых поддерживает официальный Белград. Словом, вся интрига сводится к тому, что очередной кандидат проталкивается на тепленькое место по «любовной» протекции, которая, наряду с семейными связями, является принципом продвижения по служебной лестнице в коррумпированной структуре ЮНЕСКО. Кумовство, коррупция, казнокрадство В этой связи стоит упомянуть также заместителя гендиректора ЮНЕСКО по вопросам культуры, чилийца Эрнесто Оттоне и его испанскую пассию Сару Гарсия Де Угарте, а также руководителя кабинета гендиректора ЮНЕСКО Николаса Кассианидеса и его официальную любовницу Лили Неестани. В числе представленных Управлением людских ресурсов доказательств анархии и протекционизма, царящих в руководстве ЮНЕСКО, приводится факт, когда внештатный сотрудник этой структуры был приглашен в состав комиссии ЮНЕСКО по… набору персонала.

Последнее решение, как указал источник, было сделано заместителем гендиректора ЮНЕСКО Николасом Джеффрисом, который пытался таким образом ослабить позиции председателя Апелляционного совета ЮНЕСКО и манипулировать им, когда председателю придется оспаривать сомнительные кадровые назначения. Комиссия ЮНЕСКО по набору персонала провела собеседование с семью кандидатами, отобрав четырех из них, причем №1 стал «сербский друг» Сиамашвили. «Этим поступком Сиамашвили ставит под угрозу положение и функции председателя Исполнительного совета и, как следствие, унижает сам Исполнительный совет», - заявил один из дипломатов. Хотя перечисленные выше факты объясняют абсолютно слепое подчинение Сиамашвили Одри Азуле, а также ее молчаливую поддержку решений администрации гендиректора, тайна все-таки всплыла на поверхность, в связи с чем у некоторых стран-членов могут возникнуть серьезные вопросы.