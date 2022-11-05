Согласно неподтвержденным данным, журналистка и директор медиа-холдинга «Oсторожно Media» Ксения Собчак вернулась в Россию. Ее видели пересекающей границу, пишут российские СМИ.

По словам очевидцев, недавно журналистка пересекла границу России в Псковской области. "Она пересекла границу через пункт пропуска Бурачки на границе с Латвией", – рассказали источники. Ксению Собчак сопровождал Константин Богомолов.

Ранее известная российская журналистка уехала из России на фоне сообщений о задержании ее коммерческого директора Кирилла Суханова. Сначала она выехала в Беларусь, а оттуда пешком пересекла границу Литвы. Глава департамента госбезопасности Литвы Дарюс Яунишкис заявил, что Ксения Собчак въехала в страну по израильскому паспорту.