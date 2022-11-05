Дымченко принесла Азербайджану серебро на Silver Skiff

Всего в соревнованиях участвовали 623 гребца разных возрастных групп из 26 стран. В одноэтапной регате гребцы преодолели дистанцию 11 километров.

Дымченко добилась успеха в академической гребле в одноместной лодке среди женщин. Дистанцию в 11 километров она преодолела за 44 минуты 54 секунды. Дымченко, отставшая от победителя всего на 8 секунд, пришла к финишу второй, завоевав серебряную медаль.

Турнир Silver Skiff впервые прошел в 1992 году в Турине. Ежегодно в регате участвуют около тысячи гребцов. Дымченко участвует в турнире с 2015 года. Она выиграла один раз в общем зачете и трижды - в своей категории.