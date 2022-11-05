В Швейцарии выставили на продажу один из крупнейших в мире розовых бриллиантов The Fortune («Удача» - ред.). Об этом сообщает агентство Reuters.

Драгоценный камень весом 18,18 карата стал самым крупным розовым бриллиантом когда-либо выставлявшимся на торги. На аукционе компании Christie's, который пройдет в Женеве 8 ноября, предварительно его оценили в 35 миллионов долларов. По словам экспертов, в ходе аукциона драгоценный камень обязательно продадут дороже.

Глава ювелирного дома Christie's Макс Фосетт заявил, что бриллиант привлек особенное внимание азиатских коллекционеров. «Цвет исключительный. Это настоящий ярко-розовый и чистый камень. Мы давно не видели таких драгоценных камней в Christie's», - заявил специалист.