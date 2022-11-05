Европейская награда для Федерации бадминтона Азербайджана ФОТО
В Риме состоялась церемония награждения, организованная Европейским движением Fair Play («Честная игра»).
Приза удостоилась и Федерация бадминтона Азербайджана, победившая в номинации «Дух Fair Play» и ставшая первой азербайджанской спортивной федерацией, получившей награду в области «Честной игры».
Столь высокой чести Федерация бадминтона Азербайджана была удостоена за соблюдение этических ценностей и идей Fair Play. Также был отмечен рост интереса к данному виду спорта в нашей стране и то, что в число приоритетных направлений Федерации входят инклюзивность, пара-бадминтон и популяризация бадминтона в исправительных учреждениях.
Награда была вручена сотруднице Федерации бадминтона Азербайджана Айдан Мамедгасановой.