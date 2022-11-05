Генштаб Украины: российские военные готовятся к уличным боям в Херсоне

Российские военные сосредотачивают усилия на сдерживании действий украинской армии и пытаются удержать захваченные ими территории Украины, наступательные действия российские войска ведут на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях, заявили в понедельник в Генштабе ВСУ.

В сводке Генштаба утверждается, что в населенном пункте Каховка Херсонской области российские войска ищут диверсионные группы и корректировщиков огня, а потом..."под пытками выбивают приказы".