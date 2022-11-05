Генштаб Украины: российские военные готовятся к уличным боям в Херсоне
Российские военные сосредотачивают усилия на сдерживании действий украинской армии и пытаются удержать захваченные ими территории Украины, наступательные действия российские войска ведут на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях, заявили в понедельник в Генштабе ВСУ.
В сводке Генштаба утверждается, что в населенном пункте Каховка Херсонской области российские войска ищут диверсионные группы и корректировщиков огня, а потом..."под пытками выбивают приказы".
В захваченных Россией населенных пунктах Луганской области Боровское и Щедрищево, по данным украинской армии, российские военные проводят аналогичные действия - массовые обыски, изъятия мобильных телефонов, похищения людей.
В Херсоне российские военные переодеваются в гражданскую одежду, занимают помещения мирных граждан и укрепляют свои позиции для ведения уличных боев, утверждается в сообщении Генштаба ВСУ.
"Одновременно российские пропагандистские журналисты планируют в городе съемки видеоматериалов на тему уничтожения мирного населения Силами обороны Украины, - отмечается в сообщении.