Лукашенко рассказал о возрождении Советского Союза

«Советский проект» может противостоять сегодня «колониальной политике капитализма» и привлечь многие страны, которые стремятся к общему благу, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко по случаю годовщины Октябрьской революции 1917 года. Об этом пишут российские СМИ.

«Советский проект союза социалистических республик, основанный на равноправии наций, уважении их культур и традиций, и сегодня является маяком для стран, стремящихся жить в мире и созидать ради общего блага», – подчеркнул белорусский президент.

По его словам, в 1917 году сбылись мечты «миллионов трудящихся» о построении общества «на принципах народовластия, взаимной социальной ответственности и гуманизма». Эти идеи и сегодня выступают «реальной альтернативой колониальной политике капитализма в его современном облике», заявил Александр Лукашенко.