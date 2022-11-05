На вторую годовщину Победы Азербайджана в Отечественной Войне ученики, получающие бесплатное образование (full scholarship) на основании проектов POLAD и NATAVAN в частной средней школе LANDAU в Баку, совершили поездку в Шушу, жемчужину Карабах а.

Дети, впервые побывавшие на Джыдыр дюзю, ознакомились с видами и природой этого края, посетили музейно-мавзолейный комплекс Моллы Панаха Вагифа – азербайджанского поэта и государственного деятеля, визиря Карабах ского хана. После они осмотрели Шушинскую крепость и сфотографировались перед Гянджинскими воротами.

В завершение ребята посетили памятники Хуршидбану Натаван, Бюльбюлю и Узеиру Гаджибейли, пострадавшие от армянского вандализма. Эти три монумента были повреждены вражескими пулями в 1992 году, когда армянские вооруженные cилы оккупировали Шушу, и затем были временно размещены в Баку. После 44-дневной войны по инициативе президента Ильхама Алиева памятники были возвращены в Шушу.

Проект POLAD назван в честь национального героя Азербайджана генерал-майора Полада Гашимова и представляет собой стипендиальную программу для детей, у которых один из родителей пал за территориальную целостность Азербайджанской Республики. А проект NATAVAN — это стипендиальная программа для потерявших матерей в раннем возрасте девочек, названная в честь азербайджанской поэтессы XIX века, уроженки города Шуша Хуршидбану Натаван.

LANDAU School, начавшая свою деятельность в 2018 году и применяющая методологические инновации в соответствии с современной практикой преподавания в Азербайджане, является частной средней школой, которая занимает уникальное место в сфере образования. В настоящее время LANDAU School, где преподавание ведется на азербайджанском, русском и английском языках, насчитывает более 3000 учеников и является одной из крупнейших частных школ на Кавказе.

В LANDAU Education Group, помимо LANDAU School, которая является крупнейшим проектом, также входят такие проекты, как LANDAU Kindergarten (детский сад), LANDAU PreSchool (дошкольное образовательное учреждение), PreLANDAU (подготовительные курсы по математике и английскому языку для поступления в LANDAU School), LANDAU Academy (курсы повышения квалификации учителей) и образовательный центр Leznik & Co. (подготовительные курсы для абитуриентов, готовящихся к местным и зарубежным университетам).