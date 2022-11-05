Турция не пустила российские военные корабли в Черное море

Корабли российского Тихоокеанского флота с начала февраля ждали от турецких властей разрешения пересечь Босфор, чтобы войти в Черное море, но Анкара так и не позволила им этого сделать, сообщает BBC.

Корабли, в частности, ракетный крейсер Тихоокеанского флота "Варяг" и большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц", были замечены в воскресенье, 6 ноября, в Сингапурском проливе на пути к месту своего базирования во Владивостоке.

"Видите буквы "Z" и "V" на трубах? Это как в старом анекдоте: "Не пригодилось". И все из-за Турции с ее проливами. А ожидали 9 месяцев. Устали, ремонтироваться было негде, экипажи одичали", - написал руководитель мониторинговой группы Института Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко.

По его данным, "Варяг" и "Адмирал Трибуц" стояли в Средиземном море с 2 февраля и готовились к переброске в Черное море, чтобы атаковать украинскую территорию.