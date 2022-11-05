Кремль обратился к Баку и Еревану
Россия призывает Азербайджан и Армению воздерживаться от шагов, чреватых нагнетанием напряженности, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Действительно, в принятом по итогам трехсторонней встречи в Сочи заявлении было акцентировано намерение сторон, Азербайджана и Армении, к урегулированию исключительно политико-дипломатическими, мирными средствами. Поэтому мы по-прежнему призываем обе стороны воздерживаться от опасных действий и шагов, которые могут привести к нагнетанию напряженности на линии соприкосновения", - сказал представитель Кремля.