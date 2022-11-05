Половина захваченной Россией территории Украины уже освобождена

Украинские военные освободили уже около 37% территории, которая с 2014 года находится под контролем России, сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные OSInt-аналитиков проекта Defmon.

"ВСУ освободили уже 37% территории Украины, находившейся под российской оккупацией (считая оккупированные Крым и отдельные районы Донецкой и Луганской областей), или 50% от того, что РФ оккупировала после 24 февраля 2022 года", - говорится в сообщении.

По данным аналитиков, под контролем России находятся более 124 тысяч квадратных километров территории Украины. По состоянию на 6 ноября ВСУ удалось освободить 75 тысяч квадратных километров.